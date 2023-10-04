موعد إجازة 6 أكتوبر 2023.. مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان المواطنين، خاصة الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، تزامنا مع قرب حلول ذكرى نصر حرب أكتوبر، لكونها إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن مجلس الوزراء تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، لتصبح غدا الخميس الموافق 5 أكتوبر، بدلا من الجمعة الموافق 6 أكتوبر، لكونها إجازة إسبوعية لدى عدد كبير من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، والعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

ونتيجة لذلك التبكير سيتم ضم غدا الخميس إلى الإجازات الأسبوعية، أي أنّ جميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص والعاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، سيحصلون هذا الأسبوع على 3 أيام إجازة متواصلة تبدأ الخميس وتنتهي السبت، على أن يعود العمل الأحد الموافق 8 أكتوبر.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2023

ويذكر أنّ هذه هي الإجازة الرسمية المتبقية خلال عام 2023، إضافة إلى العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصورة مستمرة، بإجمالي 8 أيام عطلة أسبوعية على مدار كل شهر، كما أنّ جميع الإجازات الرسمية التي يقرها مجلس الوزراء، تتطبق على جميع القطاعات سواء الخاص، أو الحكومي، والعاملين في الوزارات والبنوك والهيئات والمصالح الحكومية.