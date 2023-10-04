مصاريف الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجاري.. وطريقة السداد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم مصاريف الصف الثالث الإعدادي للعام الجاري، موضحة أنها بلغت 212.60 جنيه للعام الدراسي بالكامل.

طريقة سداد مصاريف الصف الثالث الإعدادي

ويستطيع أولياء الأمور سداد مصاريف الصف الثالث الإعدادي دفعة احدة عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات المختلفة، وذلك على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

دفع المصروفات عبر منافذ فوري

ويمكن دفع المصروفات من خلال منافذ فوري، وذلك على كود دفع مصاريف المدارس والذي يحمل رقم 666 بالنسبة لمن يرغب في سداد قيمة المصروفات الدراسية كاملة.

أما بالنسبة لمن يرغب في سداد قيمة المصروفات الدراسية على أقساط، يجرى التحويل على رقم «66609».