«الوطنية للانتخابات»: تخصيص 141 لجنة لتصويت المصريين بالخارج

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، عدد 141 سفارة وقنصلية على مستوي العالم، وفقا لما هو معلن على موقع الهيئة، ليتمكن المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، حرصا من الدولة للتيسير على المصريين المقيمين في الخارج وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب.

عدد اللجان داخل مصر 10 آلاف و85 لجنة

أما عدد اللجان الانتخابية، فوفقا لما أعلنه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فقد بلغ 10 آلاف و85 لجنة، مشيرا إلى أنّ تلك الانتخابات الرئاسية هي الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، إذ كان يتم اختيار الرئيس المصري عن طريق الاستفتاء في فترة ما قبل عام 2005.

أيام التصويت للمصريين في الداخل والخارج

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، فإنه سيجري التصويت للانتخابات الرئاسة المصرية 2024، في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المُقبل، فيما تُجري العملية الانتخابية خارج مصر أيام 1 و2 و3 من الشهر ذاته.

وأوضحت الهيئة أنه في حال الإعادة ستكون في أيام 8 و9 و10 من شهر يناير المُقبل، وخارج مصر ستكون أيام 5 و6 و7 من ذات الشهر.

غداً بدء تلقي طلبات الترشح

وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة، غدا الخميس حتى 14 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا، عدا اليوم الأخير سيكون تلقي طلبات الترشح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.