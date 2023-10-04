الذهب يستقر عالميًا قرب أدنى مستوى له في 7 أشهر

استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوى في 7 أشهر، وأدت عمليات بيع في أسواق السندات الأمريكية إلى رفع العوائد، بعد بيانات اقتصادية أثارت مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح، بحسب رويترز.

استقرار العقود الآجلة

وشهدت أسعار الذهب «العقود الآجلة للذهب» استقرارا عند مستوى 1822.20 دولار للأوقية.

ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس، ما يشير إلى استمرار شح سوق العمل، مما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.. بحسب رويترز.

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في 16 عامًا، في حين ظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة أيضًا مع استمرار تراجع السندات.

الذهب خسر 100 دولار في أسبوعيين

وانخفض الذهب أكثر من 100 دولار في الأسبوعين الماضيين، حيث أدت الرهانات على أسعار فائدة أعلى في الولايات المتحدة لفترة أطول، إلى إضعاف جاذبية الأصول ذات العائد الصفري وطغت جزئيًا على دوره التقليدي كملاذ آمن.

عوائد سندات الخزانة

ويعتبر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل دليل على نجاح سياساتهم النقدية.

رفع أسعار الفائدة

تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 44٪ لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام، وفقًا لأداة CME FedWatch، ويظل تركيز المستثمرين منصبًا على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة، للحصول على إشارات حول مسار رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

الطلب على الذهب

وتشير التوقعات إلى انتعاش، طلب التجزئة على الذهب في آسيا أكتوبر وفبراير، وستستمر البنوك المركزية في إضافة حيازات احتياطيات الذهب، والتي من شأنها أن تكون داعمة للأسواق على مدى 6 إلى 12 شهرًا.. بحسب رويترز.