أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. كم بلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار، بعدما انخفضت أمس الأسعار بشكل كبير خلال التعاملات، وهو ما جعل هناك فرصة للشراء بشكل كبير.

أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات

وتشهد أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2160 جنيها، بينما انخفض سعر الأوقية بالأسواق العالمية لتسجل مستوى 1822 دولارًا.

سعر الذهب في السوق المحلية اليوم

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، عند مستوى 2469 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل1851 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1440 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل 17280 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب تراجعا بالأسواق المحلية خلال التعاملات الصباحية أمس الاثنين، بمقدار 17 جنيها للجرام عيار 21، كما واصلت أسعار الذهب العالمية خسائرها خلال بداية تعاملات الأسبوع اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الانخفاض الكبير في أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع استمرار قوة الدولار، حيث استوعب المتداولون تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، ويستعدون لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر هذا الأسبوع.