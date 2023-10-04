السيطرة على حريق داخل مخبز سياحي في إسنا بالأقصر دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق نشب داخل مخبز سياحي، إثر انفجار أسطوانة غاز، بشارع أحمد عرابي وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

انفجار أسطوانة غاز

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغاً من الأهالي، مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز سياحي، بشارع أحمد عرابي وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

سيارات إطفاء وإسعاف

وانتقل لمكان الحريق كل من اللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعقيد آسر البطاروي مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث إسنا، والنقيب علي شعبان رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب محمود درويش، والنقيب مصطفي حفني، والنقيب شومان النحال مرور إسنا، مدعومين بسيارات الإطفاء والاسعاف والمرور.

فرض كردون أمني

وجرى فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.