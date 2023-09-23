حديقة بالبرازيل تقدم حلوى مثلجة بطعم الفواكه للحيوانات بسبب موجة حارة

داخل حديقة حيوان في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حصلت الحيوانات على حلوى مثلجة للمساعدة على تبريد أجسادها نتيجة موجة حارة نادرة تعرضت لها الحديقة في فصل الشتاء، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

مكعبات ثلج للحيوانات

كانت الحلوى عبارة عن مكعبات ثلج بطعم الفواكه تم تقديمها لأنواع مختلفة من الحيوانات كان من أبرزها القرود.

موجة حارة

نظريا، ما زال فصل الشتاء مستمرا في البرازيل، وسيبدأ الربيع خلال بضعة أيام، لكن موجة حر ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع، حيث درجات حرارة قياسية جعلت البشر والحيوانات يرحبون بأي فرصة لتبريد أجسامهم.

وفي هذا الشأن، قال تادو كابرال، وهو حارس في الحديقة، أثناء توزيع بعض المثلجات أن عادة ما يكون الشتاء ملاذا لهم من الحر، لكن الطقس كان حارا للغاية مؤخرا ما جعل الحيوانات تتخلص حتى من فراء الشتاء.

Leão Simba recebe picolé sabor 'sangue' no formato de pudim no Bioparque do Rio



Leão, onça, urso e elefanta receberam picolés para se refrescarem neste calorão.



Leia sobre a ação: https://t.co/JlFmf5F6QF pic.twitter.com/tHu0UMaynk — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) September 22, 2023

حدائق حيوان تقدم حلوى للحيوانات

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها تقديم حلوى مثلجة للحيوانات في حال تعرض البلاد لموجات حارة، إذ في فى مدينة فينيكس الأمريكية تجاوزت درجة الحرارة الـ43 درجة مئويةً، ما جعل حديقة حيوان فينيكس، تبتكر طرقًا عديدة لتبريد الحيوانات في موجة الحر التى تجاوزت درجاتها أرقامًا قياسية، بما فى ذلك خراطيم ورشاشات مياه ووسادات تبريد وبرك مياه ومراوح ومبانٍ مكيفة وفقا لما ذكرته «رويترز».

وقالت، ليزى نيومان، حارسة في الحديقة، إن من المهم أن نحافظ على تبريد حيواناتنا المحلية، والأهم من ذلك الحيوانات الوافدة في الصيف، حيث وقفت «آرتشى»، البومة التي تنتمى فصائلها إلى أوروبا وآسيا، بهدوء تحت رشاش المياه، بينما استمتع «جيك»، حصان الجر البلجيكي بتناول طعامه المثلج.

وأضافت جيل بوردى، وهى من كبار الحراس فى الحديقة، أن الخيول هشة للغاية في الواقع عندما يتعلق الأمر بالحرارة، لذلك يجب التأكد من أن الشخص لديه مراوح عند 32 درجة، وذكرت أنه يوجد في الحديقة رشاشات، ووسادات باردة، لذا فإن الأرفف التى يمكن للحيوانات الاستلقاء عليها باردة بالفعل.