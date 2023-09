حديقة بالبرازيل تقدم حلوى مثلجة بطعم الفواكه للحيوانات بسبب موجة حارة

داخل حديقة حيوان في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حصلت الحيوانات على حلوى مثلجة للمساعدة على تبريد أجسادها نتيجة موجة حارة نادرة تعرضت لها الحديقة في فصل الشتاء، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

كانت الحلوى عبارة عن مكعبات ثلج بطعم الفواكه تم تقديمها لأنواع مختلفة من الحيوانات كان من أبرزها القرود.

نظريا، ما زال فصل الشتاء مستمرا في البرازيل، وسيبدأ الربيع خلال بضعة أيام، لكن موجة حر ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع، حيث درجات حرارة قياسية جعلت البشر والحيوانات يرحبون بأي فرصة لتبريد أجسامهم.

وفي هذا الشأن، قال تادو كابرال، وهو حارس في الحديقة، أثناء توزيع بعض المثلجات أن عادة ما يكون الشتاء ملاذا لهم من الحر، لكن الطقس كان حارا للغاية مؤخرا ما جعل الحيوانات تتخلص حتى من فراء الشتاء.

