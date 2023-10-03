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أمين الفتوى: يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه بشرط

كتب:

مريم جاد
09:03 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول الحكم على أخذها من مال زوجها دون علمه بقصد الادخار أو الصدقة؟

الحكم حول أخذ مال الزوج للتصدق بدون علمه

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إنه يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه لكن بشرط، مشيرًا إلى أن هذا الشرط، ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبيُّ: «إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتِها غير مفسدةٍ كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا». 

وتابع: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، إلا إذا كان الرجل لا ينفق على بيته، موضحًا إذا كان الزوج لا يقوم بالواجب فلها أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها وما يكفي أولادها.

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