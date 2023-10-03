أمين الفتوى: التثاؤب خلال الصلاة لا يبطلها وإن كان مكروهًا 

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم التثاؤب في الصلاة مع خروج صوت هل يبطل الصلاة؟.

حكم التثاؤب في الصلاة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن التثاؤب مكروه وهو من الشيطان مثلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع، وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل والضعف والتثاؤب خلال الصلاة لا يبطلها وإن كان مكروهًا.

قول النبي حول التثائب بالصلاة

وأضاف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا معشر المسلمين بأن من أصابه مثل ذلك في الصلاة، فليدفعه ما استطاع، لكن هذا لا علاقة له بصحة الصلاة فتصح الصلاة فى الحالتين.

ونصح أمين الفتوى من يتثائب كثيرًا عند الصلاة بأن عليه أن يسد فمه ولو بيده.