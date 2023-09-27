النائب كريم السادات يوقع نموذج تزكية للسيسي: تحمل المسؤولية بظروف صعبة

وقع النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، نموذج تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، الدافع وراء تأييده ودعمه لترشح الرئيس لولاية جديدة.

نائب يطالب السيسي بالترشح يوم 6 أكتوبر

وطالب «السادات» في بيان له اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان ترشحه يوم 6 أكتوبر المقبل؛ انطلاقا من أهمية هذا اليوم وارتباطه بالنصر والنجاحات في ذاكرة وعقول المصريين، إذ نستلهم منه ذكرى النصر والعزيمة والعزة والكرامة للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الحبيب وسلامة أراضيه.

استكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري المهم كخطوة تعزز من استكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030، مطالبا المصريين بالوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية في تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.

واختتم السادات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسؤولية البلد في ظروف حالكة السواد وشديدة الأزمات لولا فضل الله ثم جهوده وقيادته الحكيمة ما مرت بسلام؛ لذلك هو الأقدر على استكمال المرحلة ومواصلة النجاحات على مختلف الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا.