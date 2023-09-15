26 ألف جنيه إيرادات فيلم «مرعي البريمو» بدور العرض في 24 ساعة

حقق فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، نحو 26 ألفا و396 جنيها إيرادات في شباك التذاكر أمس الخميس، وجاء في المركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية، والتي تصدرها فيلم فوي فوي فوي بطولة محمد فراج والذي حقق أمس 880 ألف جنيه، يليه أفلام العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، حاجز 16 مليون جنيه، وذلك على مدار6 أسابيع عرض بالسينما، فيما حقق فيلم العميل صفر نحو 28 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع عرض.

قصة فيلم «مرعي البريمو»

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، من خلال مرعي تاجر البطيخ ويقوم بدوره محمد هنيدي، الذي يقوم بإخفاء قطع من الألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بأن زوجته قامت ببيع كل البطيخ، ويضطر للقيام بمغامرات كثيرة للوصول للبطيخة والعثور على الألماس.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.