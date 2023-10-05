رئيسا جامعتي مطروح والمستقبل: امتحان «الميدتيرم» في موعدها بجميع الكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «ميدتيرم» ستكون في مواعيدها المحددة، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات، موضحين أنها عادة تكون بعد الأسبوع السادس من الدراسة، ويجرى الكشف عن مواعيدها وضوابطها من خلال مجالس الأقسام.

قال الدكتور مصطفي النجار، رئيس جامعة مطروح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن امتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات ستكون في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أنه لا تأجيل أو تعطيل عن موعدها المحدد.

الالتزام بقواعد المجلس الأعلى للجامعات

وأوضح الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ومواعيد الامتحانات المقررة، مؤكدا انتظام أعمال الفصل الأول دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.