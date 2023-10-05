بالأسماء.. 19 باحثا بجامعة بنها ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا

أعلنت جامعة بنها أن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة بأسماء «أفضل 2% من علماء العالم»، وعددهم أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصصا اعتمادا على قاعدة بيانات ‎Scopus، وقد ظهر 19 عالما من أبناء الجامعة في مجالات علمية مختلفة.

ظهور علماء جامعة بنها في التقرير الدولي

وأشارت جامعة بنها في بيان لها إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير، وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا، وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة

وأضاف البيان أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

وأوضح بيان جامعة بنها أن عدد الباحثين الوارد أسمائهم بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لا يعبر مع إعداد الباحثين المتميزين بالنشر العلمي الدولي بالجامعة، لذا يجب على جميع الباحثين ضبط اسم المؤسسة «Affiliation name» التي ينتمي إليها الباحث على صفحاتهم على قواعد بيانات اسكوبس ليكون اسم الجامعة «Benha University» وليس اسم الكلية أو القسم العلمي.

وتقدمت الجامعة في بيانها بالتهنئة لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم متمنيا لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية، وهم:

- الدكتور محمد أحمد مصطفى عزب – كلية الهندسة ببنها

- الدكتور أحمد سعيد السيد حسنين – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور سامح ندا – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور أحمد السيد إبراهيم السيسي – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور محمد يوسف – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور محمد رضا على عبدالحميد سالم – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور مـحـمـد مـجـدي فـوزي درويـش – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور باسم ممدوح حجاج الحلواني – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور عماد حسن محمد إبراهيم زهران – كلية الهندسة بشبرا

- الدكتور ضياء سلامة عبدالمنعم سلامة – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

- الدكتور محمد لؤي رمضان إبراهيم - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

- الدكتور علاء السيد أحمد أحمد أمين – كلية العلوم

- الدكتور محمد أحمد حسن هيكل – كلية العلوم

- الدكتور محمد مختار محمد عبد الله – كلية العلوم

- الدكتور مصطفى يس نصار – كلية العلوم

- الدكتور أحمد مصطفي عبد الباقي مجاهد – كلية العلوم

- الدكتور محمد البدوى عبد الجايد جاد كيوان – كلية الطب البيطري

- الدكتور عبدالفتاح منجد سليم – كلية الطب البيطري

- الدكتور هانم فتحي خاطر – كلية الطب البيطري بنها