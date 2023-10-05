فتح باب التقديم لجوائز جامعة بنها لعام 2024.. اعرف الرابط والشروط

أعلنت جامعة بنها فتح باب الترشح لجوائز الجامعة لعام 2024، انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة بنها وأهدافها الإستراتيجية، ولتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري للباحثين وربطه بالصناعة لتحسين تصنيفها الدولي.

تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس

وأشارت جامعة بنها في بيان لها أنها تتبنى العديد من البرامج التي تعمل على تحفيز المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين، لتحقيق أعلى جودة من مخرجات البحث العلمي والإنتاج الفكري، وتحسين تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا

جوائز جامعة بنها لعام 2024

أوضح البيان أن جوائز جامعة بنها تشمل جائزة الجامعة التقديرية وجائزة الجامعة للتفوق العلمي وجائزة الجامعة التشجيعية وجائزة الجامعة للرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه وجائزة الجامعة الابتكار وبراءات الاختراع وجائزة الجامعة لحقوق الإنسان.

مجالات جوائز جامعة بنها

وأضاف البيان أن مجالات الجوائز شملت 4 مجالات وهي: العلوم الهندسية والتكنولوجية لكليات الهندسة و كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي و الفنون التطبيقية و العلوم، وعلوم الحياة وتشمل كليات الزراعة والطب البيطري والطب البشري و التمريض والعلاج الطبيعي، والعلوم الأساسية بكلية العلوم والأقسام العلمية المناظرة في الكليات المختلفة والعلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية والقانونية

وأوضح البيان أنه تمنح جائزة واحدة فقط لكل فرع من فروع الجوائز السابقة يتنافس عليها مرشحي الكليات في المجالات الأربعة الأولى المشار إليها وتمنح جوائز براءات الاختراع لكل براءة اختراع يتم تسجيلها محليا أو دوليا والجامعة شريك أساسي في جميع حقوق الملكية الفكرية لها.

أوضح بيان جامعة بنها ان التقديم لجوائز الجامعة 2024 للتميز العلمي علي الرابط التالي من هنا.

مواعيد التقديم

أوضح بيان الجامعة أنه يتم الإعلان عن الجوائز في أول شهر أكتوبر من كل عام ويتم الترشيح للجوائز ابتداء من تاريخ الإعلان وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام ولا يتم قبول أية ترشيحات ترد بعد هذا التاريخ.

وأشار البيان أنه يجوز تقسيم الجائزة لأكثر من مرشح في نفس المجال عند التساوي في التقييم النهائي، ويجوز حجب الجائزة لسبب جوهري تقدره اللجنة الدائمة لجوائز الجامعة بعد العرض على أ.د رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعة.

قيمة الجوائز

أوضح بيان الجامعة أن جائزة الجامعة التقديرية: قيمتها 30,000 جنيها (ثلاثون ألف جنيه) + درع الجامعة + شهادة تقدير.

جائزة الجامعة للتفوق: قيمتها 20,000 جنيه (عشرون ألف جنيه) + درع الجامعة + شهادة تقدير.

جائزة الجامعة التشجيعية: قيمتها 15,000 جنيها (خمسة عشر ألف جنيه) + درع الجامعة + شهادة تقدير.

جائزة الجامعة للرسائل العلمية:

قيمتها 8,000 جنيه (ثمانية آلاف جنيه) لرسائل الدكتوراه + شهادة تقدير.

قيمتها 4,000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) لرسائل الماجستير + شهادة تقدير.

جائزة الجامعة للابتكار وبراءات الاختراع وقيمتها 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) + شهادة تقدير لكل من حصل على براءة اختراع على المستوى المحلي و20.000 جنيها (عشرون ألف جنيه) + شهادة تقدير على المستوى الدولي في أي من المجالات المشار إليها في المادة رقم 1 من اللائحة وبشرط حماية حقوق الجامعة وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية المصري وان يدرج ذلك في شهادة البراءة

الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدم

لا يجوز لأعضاء مجلس الجامعة أثناء توليهم هذه الصفة أو عضويتم مجلس الجوائز أن يتقدموا لأى من جوائز الجامعة.

ألا يتضمن الإنتاج العلمي المتقدم لنيل أى من جوائز الجامعة إنتاجا سبق للمتقدم أن حصل بموجبه على جائزة محلية أخرى سواء من الجامعة أو خارجها وعلى المتقدم تقديم اقرار يذلك، وفى حالة مخالفة ذلك يتم سحب الجائزة والحرمان من حق التقدم لأى من جوائز الجامعة لمدة عامين.

لا يجوز التقدم لنيل أكثر من جائزة من جوائز الجامعة فى ذات العام أو التقدم لنيل أى من جوائز الجامعة قبل مرور خمسة أعوام على الأقل من أخر مرة تم الحصول فيها على جائزة من جوائز الجامعة على أن يتم توضيح الإنتاج العلمى الجديد خلال هذه الأعوام الخمسة.

يجب أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند التقدم لنيل الجائزة.

أن يكون المتقدم قائما بواجباته الوظيفية بجامعة بنها عند التقدم لنيل الجائزة وألا يكون منتدبا انتدابا كليا أومعارا لإحدى الجهات ما لم يكن إنتاجه العلمي الذي تقدم به يحمل اسم الجامعة وانتمائه لها.

في حال مساهمة أكثر من متقدم لجوائز الجامعة في عمل واحد يعرض هذه الأعمال على لجنة واحدة لتحديد دور كل متقدم أو مقدار مساهمته في الإنتاج العلمي.

عدم وقوع أية جزاءات على المتقدم ما لم يكن قد تم محوها بانقضاء المواعيد القانونية وصدور قرار من السلطة المختصة وعلى المرشح تقديم إقرار بذلك ، وفى حالة ثبوت عدم صحة الإقرار يتم سحب الجائزة والحرمان من حق التقدم لأى من جوائز الجامعة لمدة عامين.

لا يجوز لمن تقدم لإحدى جوائز الجامعة المختلفة أن يتقدم مرة أخرى إلا بعد مرور سنة على الأقل وبشرط تقديم إنتاج علمي جديد.

يتم مراجعة بنود لائحة جوائز الجامعة وقيمتها المالية كل ثلاث سنوات.

آليات التحكيم واختيار الفائزين بجوائز الجامعة

تقوم أمانة الجوائز باستلام ومراجعة أوراق الترشيح وفقا للنماذج المعدة لذلك.

تحدد اللجنة العلمية الدائمة للجوائز أثنين من المحكمين من أعضاء اللجان العلمية الدائمة وتقوم أمانة الجوائز بإرسال الإنتاج العلمي للمرشح إلى المحكمين من أعضاء اللجان العلمية الدائمة الذين يتم اختيارهم من اللجنة الدائمة للجوائز.

تتلقى اللجنة الدائمة لجوائز الجامعة تقارير المحكمين بعد فحص مجمل الإنتاج العلمي للمرشح وتقوم اللجنة بتحديد الفائزين بالجوائز من بين من يحصل على أغلبية أراء المحكمين والحائزين على أعلى الدرجات في استمارات التقييم للإنتاج العلمي ثم العرض على رئيس الجامعة لإقراره للعرض على مجلس الجامعة لإقرار الجوائز.

تشكيل لجان جوائز الجامعة

يتم تشكيل لجان جوائز الجامعة على النحو التالي:

لجنة أمانة جوائز الجامعة برئاسة السيد ا.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضوية السيد/ مدير عام العلاقات الثقافية ومدير إدارة الاتفاقيات "الجوائز" واثنين من العاملين بإدارة الجوائز بقرار من رئيس الجامعة.

اللجنة الدائمة لجوائز الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث «مقررا» وعضوية أربعة من الأساتذة من بين أعضاء هيئة التدريس في كل تخصص من تخصصات الجوائز يتم اختيارهم بمعرفة مجلس الدراسات العليا والبحوث لمدة عامين وتقوم اللجنة باختيار لجان تحكيم ثنائية في مجال تخصص كل جائزة من بين السادة أعضاء اللجان العلمية الدائمة للترقيات من خارج الجامعة وتقوم اللجنة بترشيح الفائزين بالجوائز بناءا على استمارات التقييم وأراء المحكمين ويحاط مجلس الدراسات علما بما توصلت إليه اللجنة للعرض على رئيس الجامعة ومجلس الجامعة لإقرار الجوائز.