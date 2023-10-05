مسيرات حاشدة بمراكز الفيوم لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

انطلقت عدة مسيرات حاشدة حضرها المئات من أهالي مختلف القرى والمراكز، متجهة إلى مكاتب الشهر العقاري بمدينة الفيوم، لتحرير توكيلات دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، وذلك لليوم الحادي عشر على التوالي منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح مكاتب التوثيق لتحرير وتوثيق توكيلات الدعم للمرشحين الرئاسيين.

ورغم إجازة ذكرى نصر حرب أكتوبر، إلا أنّ مئات المواطنين من الرجال والسيدات توافدوا على مختلف مكاتب التوثيق لعمل توكيلات تأييد للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، منذ الثامنة والنصف صباحًا.

أهالي الفيوم يدعمون المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي

وكشف حسن الدبيكي، عمدة قرية الدبيكي بمركز إطسا محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّه يؤيد ويبايع المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، نظرًا للإنجازات والتضحيات التي قدمها لجميع المصريين في كل المحافظات، مُشددًا على إنّ أهالي محافظة الفيوم مع الرئيس قلبًا وقالبًا، فإنجازاته لا تعد ولا تحصى.

حل أزمة الطرق والتكدس المروري

وأشار إلى أنّ أكثر ما جذب انتباهه من مشروعات التنمية التي تُجرى في مصر، هي تطوير الطرق والكباري التي حلت أزمة التكدس المروري، ووفرت الكثير من الوقت والجهد على المسافرين، موضحًا أنّه كان معتادًا على السفر للتجمع الخامس لإنهاء بعض الأعمال وكان يستغرق المشوار 3 ساعات، إلا أنّه أصبح الآن يستغرق ساعة ونصف فقط من الطريق الإقليمي، أو الدائري الأوسطي.

حياة كريمة بمثابة السحر

من ناحيته أضاف أحمد عبد الحميد قرية السعدة بمركز إطسا، إنّه يؤيد ويبايع الرئيس السيسي لولاية جديدة، إيمانًا واحترامًا وتقديرًا للمشروعات التي نفذها خلال توليه رئاسة مصر لفترة قليلة، رغم ذلك فالإنجازات كبيرة وهي التي تدفعنا لانتخابه ودعمه آلاف المرات.

وأشار إلى أنّه يسكن في قرية صغيرة ولكنها تحوّلت إلى مدينة كبيرة خلال عام واحد فقط، بعدما تم مد شبكات مياه جديدة، وعمل صرف صحي، وتركيب الغاز الطبيعي، والخطوط الأرضي، والفايبر نت، ووحدة صحية، وجمعية زراعية، وتحققت أحلامًا لم يكونوا قادرين على تصديق إنّها تتم على أرض الواقع، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تنفيذ مشاريع قومية في وقت قصير

وذكر أنّه لم يكن يتخيل أحد أنّ يتم إنهاء 5 أو 6 مشروعات في نحو 70 قرية في الفيوم في آن واحد خلال عام، خصوصًا أنّهم تعودوا قديمًا إنّ المشروع الواحد يستغرق 20 عامًا لتنفيذه على أرض الواقع، ولكن ما حدث في القرى خلال عام كالخيال.