أحمد فايق: طرد الخبراء الروس كان ضمن خطة الخداع الاستراتيجي

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الكثير من كل أنحاء العالم، يشهدون لمصر بالتفوق والريادة، خاصة قوتها العسكرية التي حققت انتصارات أكتوبر 1973، لافتا إلى أن الرئيس السادات استقبل وزير الدفاع الروسي، ما يؤكد العلاقة المتينة بين مصر والاتحاد السوفيتي، وجرى بعد ذلك طرد الخبراء الروس من مصر، واستقبل الأمريكان الخبر على أنه منحة من الرئيس السادات، لكن السوفييت ظنوا أنه صفقة، بينما طرد الخبراء الروس، كان جزءا من خطة الخداع الاستراتيجي.

العالم المصري محمود سعادة

وتابع فايق خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضاية «دي أم سي»، أن الجيمع ظن أن مصر لن تحارب وبدأت السوفييت تضغط من خلال الوقود الروسي المستخدم في صواريخها، ولكن العالم المصري محمود سعادة في المركز القومي للبحوث كان له رأي أخر في تطوير حلول لمواجهة أزمة الوقود الروسي التى تواجهها مصر.

الوقود الروسي

وأضاف «العالم المصري بدأ تقطير الوقود الروسي وتحليله في المركز القومي للبحوث بشكل سري، وعمل لشهور متواصلة على أمل أن يجد حلا لأزمة الوقود، وعمل وحل المشكلة وحفظ السر لمدة 30 عاما ولم يعلن شيئا عنه، خاصة وأنه سر عسكري».