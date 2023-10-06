«قشقوش»: كنا أصحاب حق ورغبنا في تحرير أرضنا المحتلة من العدو

أشار اللواء أركان حرب محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن 6 أكتوبر 1973، كان يوما منتظرا منذ انتهاء حرب عام ،1967 التي شارك بها وكانت بالقرب من الحدود وأطلق عليها؛ هزيمة بلا حرب، قائلًا: «كيف تحسب حربًا ولم نر العدو؟، لم نر غير الطيران».

شعور برفض الهزيمة

وأضاف قشقوش، خلال حواره على قناة دي إم سي، لم نر غير الطيران على الطرق المحدوده ويقذف الأسلحة في 67، ولذلك مع نهاية الحرب بالهزيمة، تشكل لدينا شعور برفضها.

السادات رفع شعار لا صوت يعلو فوق المعركة

وتابع: «عشنا مرحلة رفض الهزيمة، وبدأنا في الاستعداد لشن الحرب والفوز، والسادات رفع شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، و كان هناك تعاطف من قبل الرأي العام العالمي، خلال الحرب، وذلك لكوننا أصحاب حق ونرغب في تحرير أرضنا المحتلة».