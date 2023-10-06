رئيس الجمعية العسكرية في برلين: كثيرون لم يتوقعوا بأن مصر ستحارب قبل 1973

قال العقيد رالف ثيلي، رئيس الجمعية العسكرية في برلين، إن الوضع في الشرق الأوسط كان متفجرا بعد حرب 1967، وعالقا بطريقة أو بأخرى ما بين السلم والحرب، ويمكن أن يتصاعد بأي لحظة، وهذا الوضع كان شديد الضرر بالاقتصاد المصري لأنه لا يمكن استغلال قناة السويس كمصدر مهم للدخل في مصر.

وأضاف ثيلي، خلال الفيلم الوثائقي «أكتوبر في عيون العالم»، المذاع على قناة الوثائقية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن الكل كان قلقا بأن الشرق الأوسط هو مكان وُجود النفط الذي يغذي الاقتصاد الغربي كله، لذلك لم تكن مجرد مشكلة لمصر وإسرائيل فحسب ولكن كانت مشكلة كبرى بالنسبة للعالم الغربي كله.

هدوء الجبهة الداخلية رغم الاستعداد للحرب

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي مؤشر بأن المصريين سوف يحاربون بالنظر لما حدث في عام 1967 فلم يكن الكثير متوقعا، ومن هذا المنطلق لم يكن أحد يشعر بالتوتر الكبير إلا أن الموقف نفسه كان مشتعلا.

ولفت إلى أن الرئيس السادات كان شجاعا للغاية وهذا شيء لا بد من قوله عندما أنظر إلى الأمر، وعندما تنظر إلى الموقف الإسرائيلي تجد أنه من حيث المبدأ كان هناك إما خيار لحرب كاملة أو التناسي وترك الأمر عالقا بين الحرب والسلام، ولم يكن أحد يفكر في خيار ثالث، لكن السادات فعل هو من فكر وحده في الحرب المحدودة التي تبدو رؤية مثيرة للإعجاب على الرغم من أنها كانت خطوة كبيرة ومحفوفة بالمخاطر لكن كانت تهدف للتوصل إلى السلام والانتقال إلى وضع أفضل كثيرا.