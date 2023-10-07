عاجل.. بشرى سارة لملايين المواطنين.. والتنفيذ الشهر الجاري

يستفيد 4.5 مليون موظف من قرار وزارة المالية، بزيادة الأجور بعد توجيه الرئيس السيسي، بصرف علاوة غلاء المعيشة 300 جنيه لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المالية، ويكثر البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة، لتحسم وزارة المالية الأمر، وتزّف بشرى سارة للمواطنين، بعد موافقة البرلمان على علاوة غلاء المعيشة المعتمدة من قبل الحكومة.

موعد مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة

وأعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة، وأنها ستكون بدءًا من 23 أكتوبر الجاري، وأنّ المتأخرات أيام 8،9،10 من الشهر ذاته، ومرتبات شهر أكتوبر، سيكون مضافًا عليها علاوة غلاء المعيشة وقدرها 300 جنيه.

وأضافت وزارة المالية، أنها اعتمدت أيضًا قرار رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 4 آلاف جنيه من بداية شهر أكتوبر الجاري، أي أنّ الموظف الذي كان يتقاضي مبلغا أقل من 4 آلاف جنيه، سوف يصرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة، وتحديدًا أصحاب الدرجة السادسة في درجات السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للحكومة.

مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة

تنشر «الوطن» مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة، بداية من الدرجة السادسة حتى الأولى الممتازة وهي كالتالي:

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

علاوة غلاء المعيشة للدرجة الأولى

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد زيادة الأجور 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

- الدرجة الرابعة بعد علاوة غلاء المعيشة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.