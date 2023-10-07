داليا الخولي ضيفة شرف فيلم اللعب مع العيال لمحمد إمام

كشفت الفنانة داليا الخولي عن ظهورها ضيفة شرف ضمن أحداث فيلم اللعب مع العيال، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك».

داليا الخولي ضيفة اللعب مع العيال

حيث شاركت الفنانة داليا الخولي جمهورها بصورة مع مخرج العمل شريف عرفه وعلقت عليها قائلة: «أنا ضيفه في فيلم اللعب مع العيال للمخرج الكبير الأستاذ شريف عرفة.. بطولة النجم محمد أمام.. شكرا أستاذ شريف عرفه ثالث مرة أشتغل في عمل من إخراجه.. وتشرفت جدا جدا».

يذكر أن فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو وبيومي فؤاد وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج شريف عرفه ويعد هذا التعاون الأول بينه وبين محمد إمام.

ويأتى اسم الفيلم اللعب مع العيال مأخوذا من فيلم اللعب مع الكبار الذي قدمه والده الفنان عادل إمام فى أول تعاون له أيضا مع المخرج شريف عرفه منذ أكثر من ثلاثون عاما.