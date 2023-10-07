7 نصائح طبية للتعامل مع تقلبات الطقس.. «عشان متاخدش برد»

تبدأ تقلبات الطقس مع فصل الخريف الذي يغلب عليه مع سقوط الأمطار على عدد من المناطق وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما يعرض الكثيرين للإصابة بالإنفلونزا وأدوار البرد الشديدة.

وزارة الصحة والسكان، وجهت عددا من النصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا خاصة في ظل تقلبات الطقس.

طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا

وتأتي طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كما يلي:

1- تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية حتى لا تصاب بالأنفلونزا سريعا.

2- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم

3- تجنب ملامسة العين والأنف.

4- تناول كميات من السوائل والمشروبات الدافئة

5- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين c لتقوية المناعة

6- الحرص على غطية الفم وللأنف عند العطس او السعال والتخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

7- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

ويتوفر لقاح الإنلفونزا وفق بيان وزارة الصحة، في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.