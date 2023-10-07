«تاون جاس» لسكان حلوان: إعادة ضخ الغاز للمنازل مرة أخرى بعد انقطاعه

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، أنه ورد إلى غرفة الطوارئ الرئيسية صباح اليوم السبت، عدة بلاغات بانقطاع وضعف في الغاز لعدد من العملاء بمنطقة عرب راشد - حلوان.

وأضافت الشركة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه على الفور جرى دفع فرق الطوارئ، وتبين من المعاينة المبدئية وجود محاولة سرقة للأجزاء المعدنية ومهمات الغاز الطبيعي بداخل منظم أحادي التغذية لهذه المنطقة مما تسبب في ورود هذه البلاغات، لذا وجب التنويه وطمأنة سكان المنطقة بأنه جاري حاليا التعامل مع الحالة في وجود فرق الطوارئ التي تم الدفع بها وسيتم إعادة الغاز مرة أخرى، فور الإصلاح وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.