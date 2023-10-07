إنجازات 10 سنوات.. 162 مشروعا ثقافيا باستثمارات 3.6 مليار جنيه

تنوعت المشروعات الثقافية التي نفذتها الدولة في جميع محافظات الجمهورية، على مدار السنوات العشر الماضية، لتُحدث نقلة ملموسة في الساحة الثقافية.

وحسب كتاب «حكاية وطن» الذي أصدرته الحكومة مؤخرا فقد بلغ إجمالي تكلفة المشروعات الثقافية 8.2 مليار جنيه، وتم تنفيذ 162 مشروعا بإجمالي استثمارات 3.6 مليار جنيه، وجار تنفيذ 46 مشروعا بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

تطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية في جميع المحافظات

وأوضح الكتاب تفاصيل المشروعات التي تنفيذها، وجاءت كالتالي:

- 148 مسرحا بزيادة 88 مسرحا مقارنة بعام 2014

- 85 موقعا ثقافيا تم افتتاحها

-357 قصر وبيتا بزيادة 30 قصر ثقافة مقارنة بعام 2014

- تطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية في جميع محافظات الجمهورية

-35 مكتبة

- 19 متحفا

- 2357 نشاطا ثقافيا

- 9 مدارس ومعاهد تعليمية في أكاديمية الفنون

مشروعات رقمنة:

تم رقمنة المحتوى بكافة أنواعه، وتدشين قاعدة بيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية كالتالي:

- رقمنة 12962 فعالية في دار الأوبرا

- رقمنة 665 ألف نوت موسيقية وصور

- و8843 مجلة وكتاب في الهيئة العامة للكتاب

- رقمنة 2111 رسالة وكتاب في أكاديمية الفنون