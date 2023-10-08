«قصص قصيرة» في معرض فني بجاليري قرطبة الأحد المقبل

ينظم جاليري قرطبة بالمهندسين، معرض التصوير الزيتي بعنوان «قصص قصيرة» للفنان التشكيلي إبراهيم فيليب، يوم الأحد 14 أكتوبر الجاري، وسيكون الافتتاح في السابعة مساء، ويستمر حتى نهاية الشهر.

معرض قصص قصيرة مستلهم من سوق الحمام

قال الناقد محمد الجبالي مدير الجاليري لـ«الوطن»: يضم المعرض 25 لوحة زيتية من الحجم الكبير، في تجربة جديدة يقول عنها الفنان، إنه بعد معرضه السابق «سوق التفاح»، شرع من خلال الاهتمام بالمدرسة التعبيرية، بالعمل في مشروع فني عن سوق الحمام، إذ يرى أن الأسواق المصرية لها خصوصية، وتمثل حالة غنية من الإنسانية والفن، غير موجودة بأي دولة في العالم.

وتابع: وبدأ العمل فى تجربة سوق الحمام، محاولا تأمل البعد الإنساني والاجتماعي للبائعات، ووجد أن الأهم من سوق الحمام هي القصص القصيرة وغير المعلنة، التي تدور حول أبطال سوق الحمام من الفتيات والسيدات اللاتي يفتقدن أبسط حقوقهن في الحياة، ومع ذلك يتعاملن مع الظروف بمنتهى الرضا.

وأوضح «الجبالي»: ويستخدم الفنان المدرسة التعبيرية للتعبير عن الحالة الفنية، ويمكن أن نفسر ذلك بحب الفنان وإعجابه بالمدرسة الواقعية السحرية في الرواية، التي انتشرت في أمريكا اللاتينية ثم في العالم كله، حيث أنه دائما يقول: أنا لا أريد أن أرسم القصص في اللوحة، إنما أريد أن تحكي اللوحة كل القصص، بعد أن تنتهي، وبعد أن أحملها بكل ما أستطيع من قيمة فنية وإنسانية.