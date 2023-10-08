مواعيد الاختبارات العملية والشفوية لوظائف مهندسي القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، مواعيد بدء الاختبارات العملية والشفوية والسمات الشخصية، لوظائف المهندسين الجديد بنظام اليومية، للمتقدمين الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها في وقت سابق.

خريطة مواعيد اختبارات وظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

أوضحت محافظة القليوبية في بيان، أنه سيجري بدء الاختبار العملي والشفوي والسمات للمتقدمين الذين أدوا الاختبار الإلكتروني بجامعة بنها، وفق الجدول التالي:

- الأحد 15 أكتوبر

تخصص عمارة وعددهم 61

تخصص تخطيط عمراني وعددهم 12

تخصص مساحة وعددهم 6

- الاثنين 16

تخصص مدني وعددهم 70

تخصص طرق وعددهم 2

تخصص ميكانيكا وعددهم 22

- الثلاثاء 17 أكتوبر

تخصص مدني وعددهم 69

تخصص كهرباء وعددهم 66

- الأربعاء 18 أكتوبر

تخصص أمن معلومات متقدم 1

تخصص برمجة وعددهم 6

تخصص جرافيك وعددهم 8

تخصص صيانة و شبكات وعددهم 4

تخصص زراعة وعددهم 14

ولفت البيان إلى أن الاختبارات تنطلق في الـ9 صباحا بالمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، يعقبها اختبار شفوي في قاعة الاجتماعات الكبرى، حيث يجري إتمام الاختبار العملي ثم الشفوي، ويليهما اختبار السمات الشخصية.

تفاصيل وظائف المهندسين الجدد بالقليوبية

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت في وقت سابق، وظائف جديدة لـ119 مهندسا بالأجر اليومي، للعمل بصفة مؤقتة بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والوحدات المحلية القروية التابعة بالمحافظة، من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة.

وكشفت المحافظة عن حاجتها إلى مهندسين من خريجي كليات الهندسة والزراعة، وفق التخصصات التالية:

14 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم عمارة

41 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم مدنى

مهندسان بكالوريوس هندسة قسم مساحة

18 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني

10 مهندسين بكالوريوس هندسة قسم طرق

13 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا

13 مهندسا بكالوريوس هندسة قسم كهرباء

مهندس شبكات IT

مهندس أمن ومعلومات

مهندس صيانة أجهزة حاسب ألي وطابعات

مهندس برمجة

2 جرافيك من حملة بكالوريوس هندسة حسابات ونظم أو إلكترونيات واتصالات، بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبية في التخصص

2 بكالوريوس زراعة تنسيق حدائق ونباتات زينة

واشترطت المحافظة للالتحاق بالوظائف الجديدة كالتالي:

- ألا يزيد السن عن 35 عاما وقت التقديم

- الأولوية في الاختيار لقاطني محافظة القليوبية

- العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، ويجوز إعادة التوزيع دون المطالبة بزيادة أية أعباء مالية

وأعلنت المحافظة أن ضوابط اختيار المتقدمين في وظائف المهندسين الجدد، ستكون حسب أعلى الدرجات فى الاختبارات، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة للتقدم هي:

- تقديم ملف يحتوي على صور من المستندات

- طلب التقديم

- شهادة المؤهل

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية

- الكارنيه الصادر من نقابة المهندسين

- صورة بطاقة الرقم القومي

- شهادة ميلاد مميكنة

- صحيفة الحالة الجنائية

- شهادات الخبرة إن وجدت