توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. مائل للحرارة نهارا وأمطار بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود غدًا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل يسود طقس لطيف في أول الليل ويكون مائلاً للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

وأضافت «الأرصاد»، أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 20 إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، ومن المحتمل أن تمتد نحو القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وذكرت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأحد 8 أكتوبر 2023

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 9 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.