أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة عن الأسواق.. أبرزها معرض أهلا مدارس

شهدت أسعار السكر عدم استقرار في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع المواطنين للبحث عن أماكن لشرائه بأسعار مخفضة، إذ توجد العديد من المنافذ والمعارض التي توفر السلع بأسعار مخفضة وخاصة تلك التي تدشنها الحكومة.

أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أماكن شراء السكر بأسعار مخفضة، كما يمكن شراء باقي السلع منها وهي على النحو التالي:

معارض أهلا مدارس

توفر معارض أهلا مدارس العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة تيسيرا على أولياء الأمور والمواطنين، وتمد وزارة التموين تلك المعارض وفروعها المختلفة بالسلع الأساسية، مثل السكر، وتوفر معارض أهلا مدارس سعر السكر بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، ويبلغ سعر السكر في معارض أهلا مدارس نحو 20 جنيها للكيلو.

وتأتي أسعار السلع في معرض أهلا مدارس على النحو التالي: سعر الأرز المستورد نحو 20 جنيها والأرز المحلي عريض الحبة نحو 22 جنيها للكيلو وسعر الزيت عبوة 800 مللي نحو 40 جنيها، وسعر الدواجن المجمدة نحو 85 جنيها، وسعر اللحوم البرازيلية المجمدة في معرض أهلا مدارس نحو 160 جنيها.

منافذ المواطن أولاً

توجد منها عدة منافذ محافظة القاهرة وتوفر السلع بأسعار ومنها السكر بأسعار مخفضة تحت مسمي المواطن أولاً، وتشهد هذه المنافذ إقبالاً كبيرا من المواطنين، وتوجد بشارع القصر العيني وميدان العتبة وحي الأسمرات وشارع 9 بحي المقطم.

المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركة النيل

توفر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن المطروح في الأسواق بتخفيضات تصل 30% ومن سعر كيلو السكر، وتنتشر في محافظات الجمهورية.

مبادرة كلنا واحد

وهي مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية منذ عدة سنوات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومنها السكر يصل بعضها لـ 60%، وتوجد في عدة أماكن بالقاهرة أبرزها، ميدان الدقي بالقرب من محطة المترو وميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح، وتنتشر في محافظات الجمهورية.

منافذ أمان

تتبع وزارة الداخلية، وتعمل على توفير السلع والسكر بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار بالسوق المحلي، وتنتشر بكل محافظات الجمهورية، إذ يبلغ عددها ما يزيد على 740 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، 190 منفذا متحركا عن طريق السيارات.

سعر كيلو السكر في المحلات والسوبر ماركت

ويبلغ سعر كيلو السكر بالمحلات التجارة 40 جنيها، ويباع في المحلات الكبيرة والسوبر ماركت بسعر 37 جنيها، ويختلف السعر من مكان لآخر.