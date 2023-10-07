«تراثنا».. ساحة عرض لإبداعات «الحرفيات» وتعاقدات تضمن استمرار الربح

يُعتبر معرض «تراثنا» ساحة واسعة لعرض إبداعات وابتكارات أصحاب الحرف اليدوية الذين يمكنهم تنفيذ تعاقدات وصفقات تضمن لهم استمرارية العمل والربح بعد انتهاء المعرض.

روحية يوسف، وهى سيدة صعيدية نشأت وترعرعت بإحدى قرى غرب محافظة أسوان، وبعزيمة صلبة ورغبة فى مواصلة مشوار العمل الحر ورغم بلوغها سن الستين فإن شغفها نحو الإنتاج وتعليم الغير من أجل الحفاظ على المهنة من الاندثار لم يتوقف، وذاع صيتها فى مجال التدريب على هذه الحرفة بعدما قامت بتدريب سيدات وفتيات القرية فاستعانت بها هيئات وجهات مختلفة للقيام بالتدريب على تصنيع منتجات من الخوص. بدأت روحية فى التعرف على هذه الحرفة من خلال جدتيها حينما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً، واستمرت فى العمل والإنتاج منذ ذلك الوقت وشغفها نحو الحرفة يتزايد مع الأيام والسنين، مع دقة وبراعة فى الصنع تزيد مع كل قطعة جديدة تتعامل معها.

وأوضحت «روحية» أنها تقوم بعمل «الأطباق- الأسبتة- الحصر» مستخدمة الخوص ومخلفات الموز والعرجون (من أشجار النخيل)، موضحة أن كل قطعة لها طابع وشكل خاص، حيث تتعامل مع الجهاز منذ سنوات، مشيرة إلى حرص الجهاز على إشراكها بالمعارض المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها، وأنها تشارك على مدار خمس دورات بمعرض «تراثنا»، وهذا العام تشارك بقطع مختلفة، منها الأطباق والشنط الخوص.

عشرات السيدات السيناويات من صاحبات المشروعات اليدوية والتراثية فى سيناء يشاركن بشكل متميز فى معرض تراثنا، أبرزهن جميلة سليمان، التى كان شغفها وحبها للمشغولات اليدوية وإصرارها دافعاً وراء نجاحها، حيث فكرت فى أن تستغل موهبتها والنظر إلى هذه الموهبة على أنها فرصة للاستثمار وتحقيق الدخل.

«روحية»: أصنع الأطباق والأسبتة والحصر من مخلفات الموز.. و«جميلة»: مشروعى فى تطريز «الزى البدوى»

وقبل عام، قررت «جميلة» استغلال حبها للتطريز وبدأت مشروعها لتطوير الزى البدوى حتى يتماشى مع الموضة المعاصرة، وينال إعجاب العملاء من كافة أنحاء الجمهورية، واستطاعت بمساعدة أصدقائها وجيرانها أن تقف بجانب سيدات قريتها وتدربهن على المشغولات البدوية، وقامت بتدريب العشرات من السيدات رغبة منها فى تمكين المرأة السيناوية من جهة والحفاظ على التراث البدوى الأصيل من جهة أخرى.

وكان للندوات التعريفية التى ينظمها فرع جهاز تنمية المشروعات فى جنوب سيناء دور كبير فى إلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الجهاز، وتشمل الخدمات المالية وخدمات الدعم الفنى والدورات التدريبية وخدمات التسويق وتعريف سيدات سيناء بكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، ومن خلال الندوات سمعت جميلة عن المعارض التى ينظمها الجهاز، وعلى رأسها معرض «تراثنا» قالت: «سمعت عن معرض تراثنا وناس كتير شكروا فيه وقالوا إنه فتح ليهم باب رزق، وسعيت للاشتراك فيه، والحمد لله اتوفقت للاشتراك فى المعرض السنة الحالية». وجهزت «جميلة» مجموعة متنوعة من المنتجات السيناوية المميزة لعرضها فى الدورة الخامسة من معرض تراثنا هذا العام، حيث دعت الجميع لزيارة المعرض والتعرف على إبداعات العارضين من كل أنحاء الجمهورية.