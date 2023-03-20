شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم في الأسواق قبل حلول شهر رمضان

تشهد اللحوم البلدي والمجمدة الفترة الحالية، ثباتا في الأسعار مع إقبال المواطنين على الشراء، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وتعد اللحوم المجمدة الأكثر مبيعا في ظل انتظار طرح اللحوم التشادية المجمدة لانخفاض الأسعار.

إقبال المواطنين على شراء اللحوم

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الدقي قال تجار إن الفترة الحالية تشهد إقبالا من المواطنين على شراء اللحوم البلدي والمجمدة والتي تختلف أسعارها من مكان إلى الآخر، وتعد اللحوم المجمدة الأكثر مبيعا في ظل أن هناك توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

اللحوم المجمدة الأكثر مبيعاً

وقال أحمد فتحي أحد أصحاب محال الجزارة، إنه نظرا لما تبقى من عدة أيام على استقبال شهر رمضان المبارك بدأت محال الجزارة استعداداتها بداية الشهر الجاري من خلال توفير كل أنواع اللحوم، ومن المتعارف عليه أن الأحياء الشعبية يطرح بها أسعارا مخفضة للحوم سواء البلدي أو المجمد عن المناطق السكنية الأخري.

وأضاف أن اللحوم المجمدة الأكثر مبيعا سواء الهندي أو البرازيلي أو السوداني، وهناك توقعات بانخفاض أسعار اللحوم مع طرح اللحوم التشادية المستوردة في الأسواق.

استقرار أسعار اللحوم

ومن جهته، قال سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك حالة من الاستقرار فيما يتعلق بأسعار اللحوم في ظل إقبال المواطنين على الشراء استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وبالتأكيد أسعار اللحوم البلدي والمستورد تختلف من منطقة إلى الأخرى.

وأوضح أن سعر اللحوم البلدي 300 جنيهـ بينما يبلغ سعر اللحم البرازيلي المجمد 200 جنيه، والهندي المجمد يتراوح ما بين 188 إلى 190 جنيهً، ويسجل اللحم السوداني المجمد 195 جنيهًا، ومن الممكن طرح اللحوم التشادية في الأسواق بسعر 145 جنيهًا.