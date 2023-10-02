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بشرى سارة.. السماح للمتزوجات من ذوي الإعاقة بالدمج بين معاشين

كتب:

منة عبده
04:13 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
جلسة العدالة الاجتماعية بمؤتمر «حكاية وطن»

جلسة العدالة الاجتماعية بمؤتمر «حكاية وطن»

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، خلال فعاليات جلسة العدالة الاجتماعية، باليوم الثالث لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس السيسي، الذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وتنتهى فعالياته اليوم الاثنين، بشرى سارة للسيدات المتزوجات من ذوي الإعاقة، إذ سيجري السماح لهن للحصول على معاشين. 

جمع معاشين للسيدات ذوي الهمم

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيجري البحث في جمع المعاشين للسيدات ذوي الهمم، وهما المعاش المستحق من والدها والمستحق عن الإعاقة. 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدعم المقرر للمرأة ذات الإعاقة، قد يتعدى المليار ونصف سنويًا.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.