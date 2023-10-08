«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية.. والعظمى على القاهرة 30 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في تأثرها بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا الذي سيعمل على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وتحجب جزءًا من أشعة الشمس.

استمرار الأجواء الخريفية

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ هناك استمرارا للأجواء الخريفية التي نعيشها منذ الأسبوع الماضي، والعظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 30 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس في فترة النهار سيكون مائلا للحرارة خريفيا تماما على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومعتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ما بين حار إلى شديد الحرارة على المحافظات الموجودة في الصعيد وجنوب سيناء».

نشاط رياح نسبي في المحافظات الجنوبية

ولفتت، إلى أن نشاط الرياح اليوم سيكون نسبيا في بعض المحافظات الجنوبية غير مثير للرمال والأتربة، لكنه سيساعد على نحو كبير بإحساسنا بالمزيد من الانخفاض في قيم الحرارة.