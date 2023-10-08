«شباب القليوبية» تطلق برنامج رفع كفاءة مشرفي البرلمان إداريا وفنيا

افتتح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات البرنامج التدريبي «رفع كفاءة مشرفي البرلمان إداريا وفنيا»، الذي تنفذه إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وبمشاركة مشرفي البرلمان بمراكز الشباب، في الفترة من 8 أكتوبر حتى 10 أكتوبر.

التهنئة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

ورحب «الصبروط» بالحضور وقدم التهنئة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أهمية الدورة التدريبية لمشرفي البرلمان بمراكز الشباب لتنمية وصقل مهاراتهم بالشكل الذي يمكنهم من القيام بعملهم كمشرفين على أكمل وجه وتعزيز التواصل مع النشء والشباب بمراكز الشباب، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالعمل على رفع كفاءة مشرفي البرلمان بمهارات حياتية وبرلمانية تساهم في رفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية.

اكتساب المعلومات والمهارات والقيم

وأدار اللقاء اليوم، الدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع الجلسات بمجلس النواب، وتحدث عن الهدف من البرلمان وهو اكتساب المعلومات والمهارات والقيم التي تمكنهم من المشاركة الإيجابية والفعالة في الحياة السياسية ليصبحوا مسئولين وقادة في تحقيق تنمية المجتمع والمشاركة في تأهيل ورفع كفاءة الشباب والشباب المبتدئين بإعداد جيل واعٍ سياسيًا قادر على تحمل المسئولية.