«شباب القليوبية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. أغان وطنية ومعارض

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فعاليات احتفالات مديرية الشباب باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بمركز التنمية الشبابية في مدينة العبور، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، أن ذكرى نصر أكتوبر تمثل تجسيدًا حيًا لإصرار وعزيمة الشعب المصري الذي تحدى المستحيل، بعد أن سطرت القوات المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمصر والأمة العربية لتظل أنتصاراتها خالدة عبر الزمن.

فعاليات احتفالات شباب القليوبية بانتصارات أكتوبر

وانطلقت الفعاليات بتفقد معرض المنتجات الحرفية واليدوية التابع لمراكز تدريب الفتاة والمرأة، والمعرض الكشفي والفنون التراثية التابع للإدارة العامة لتربية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وعقب تفقد المعارض الفنية بدأ الحفل الفني بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض لأنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وأنشطة مبادرة صيف شبابنا، أعقبه عرض إنجازات وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 2014 حتى 2023 وعرض فيديو عن حرب أكتوبر وإنجازات الدولة المصرية نحو العبور للجمهورية الجديدة.

تعزيز روح الانتماء وحب الوطن

وتوجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة والإنجازات المحققة على أرض الواقع من مشروعات استثمارية وتطوير البنية التحتية والإنشائية، مشيرًا إلى أن احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بذكرى انتصارات أكتوبر تأتى ضمن برنامَج متكامل يشمل جميع مراكز شباب المحافظة تأكيدًا على تخليد الذكرى، ورفع الوعى لدى النشء والشباب وتعزيز روح الانتماء وحب الوطن تحقيقًا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

تعاون مثمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة

وأضاف الصبروط أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحظى باهتمام ودعم كبير من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حيث استطاعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ 25 مبادرة شبابية بإجمالي 155 ألف مستفيد، و540 برنامجا متنوعا بإجمالي 119 ألف مستفيد، و118 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع بقيمة إنشائية تبلغ 750 مليون جنيه.

شهد الحفل فقرات فنية قدمها أوركسترا مركز الفنون التابع لإدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو الدكتور أحمد يسري، حيث تم تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية احتفالًا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

واختتم الحفل بتكريم أسر الشهداء من العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية، حيث تم تكريم أسرة الشهيد النقيب خالد مغربي (دبابة) وأسرة الشهيد الملازم سليمان علي سليمان، وأسرة الشهيد الملازم محمد عبد العظيم حلاوة وتكريم الجندي عمر مصطفى عبد العاطي، أحد مصابي القوات المسلحة، وانتهى الحفل بالسلام الوطني.