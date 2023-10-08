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«كن مع الوطن» تطلق أول حملة نسائية في العالم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بفيينا

كتب:

منة عبده
01:23 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الحملة النسائية لدعم الرئيس السيسي بفيينا

الحملة النسائية لدعم الرئيس السيسي بفيينا

أنشأت حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» حملة نسائية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالعاصمة النمساوية فيينا، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لما قدمه للشعب المصري والوطن الأم من مشروعات وإنجازات لم تحدث على أرض الواقع طيلة السنوات الماضية. 

مواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا

وقال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مؤسسي الاتحاد زاروا أمس العاصمة النمساوية فيينا، للالتقاء ببعض المشتغلات بالعمل العام النسوي.

وأضاف مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، أن اللقاء أسفر عن إنشاء حملة من نساء مصر الوطنيات، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال مواجهة الأفكار المغلوطة التي يتم ترويجها بين الجالية المصرية في فيينا.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وأضاف «العبيدي» أن الحملة النسوية التي أطلقت تضم كل من الدكتورة آيات خليفة رئيس رابطة المرأة والأسرة المصرية بالنمسا، وأسماء علي الناشطة في العمل النسوي بالنمسا، والإعلامية آيات حافظ صاحبة الجهد الكبير وسط الجالية المصرية بفيينا.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.