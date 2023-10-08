خبير زراعي: الدولة نفذت مشروعات كبرى لزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور أشرف كمال، خبير الاقتصاد الزراعي، إن هناك جهود حثيثة بذلتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الأصعدة، إذ جرى تنفيذ مشروعات قومية كبري مثل «المليون ونصف فدان وتوشكى الخير و500 ألف فدان ومستقبل مصر، والدلتا الجديدة، وشمال ووسط سيناء، وشرق العوينات والنوبارية».

زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن التوسع الأفقي يعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمصريين.

التوسع الرأسي يعمل على زيادة الإنتاجية

وتابع: «أما المحور الآخر وهو محور التوسع الرأسي، والذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي».

وأوضح أن الدولة عملت مشروعات كثيرة تعمل على خير ورفاهية المزارع من خلال إدخال العديد من المحاصيل في إطار الزراعة التعاقدية مثل محاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة إلى كارت الفلاح وهو مشروع مهم جدًا للمزارع يحقق له توفير مستلزمات الإنتاج.