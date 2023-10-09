3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم وتحذير من الساعات الأولى للصباح

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تضرب البلاد اليوم الاثنين، منوهة بأن اليوم الاثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة.

ولفتت إلى استمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح اليوم الاثنين

فيما تنشط الرياح غدا الاثنين على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 9-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 26 درجة مئوية.