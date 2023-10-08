«شباب القليوبية»: قطاع التطوير حقق عائدا وإنجازات غير مسبوقة

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن إنجازات الدولة المصرية أصبحت على أرض الواقع من العاصمة الإدارية الجديدة للدولة المصرية، منها كباري عملاقة تربط شمال مصر بصعيدها، وتوفير الوقت والجهد والوقود والصيانة، وفتحت أبواب الاستثمار الأجنبي والعربي لتوفير جزء كبير من احتياجنا للعملات الأجنبية، كل ذلك وسط الأزمة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الشباب بالقليوبية مع فريق اتحاد طلاب تحيا مصر في حضور أحمد ياسر منسق عام الفريق بالمحافظة، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

برنامج شاهد على العصر لكبار المحاربين بالقليوبية

قدم «الصبروط» التهنئة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي تم الاحتفال بها بجميع مراكز شباب القليوبية، وتستمر على مدار الشهر من خلال فعاليات برنامج شاهد على العصر للكبار المحاربين و والمشاركين في حرب أكتوبر 73، وإبراز إنجازات الدولة المصرية للتوجه نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

الإنجازات التي حققتها وزارة الشباب والرياضة

وتطرق «الصبروط» إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الشباب والرياضة في العمل الشبابي والرياضي على أرض الواقع، عن طريق الطرح الاستثماري bot، والعائد المادي الكبير على مستوى دخل مراكز الشباب، وتطويرها بالاعتماد على مواردها الذاتية، وفتح سبل جديدة لممارسة وتنفيذ أنشطة مستجدة وحديثة لترفع من المستوى الثقافي والاجتماعي للأسر في القرى، ومبادرة حياة كريمة رفع كفاءة المنازل، وبناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.