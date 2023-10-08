غلق باب تلقي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة باليوم الرابع.. فريد زهران ثاني المرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الرابع، مؤكدة أنها مستمرة في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات غدًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وحتى يوم 14 أكتوبر، إذ سيغلق فيه باب قبول الطلبات في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، بأوراق ترشحه في اليوم الرابع لفتح باب تلقي الطلبات، وأعلن أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، أن الهيئة تلقت اليوم طلب ترشح من المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، بعد حصوله على 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

30 تزكية للمرشح الرئاسي فريد زهران

وقام طالب الترشح بتحرير النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.

أمس.. المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يقدم طلب الترشح

وأمس، تقدم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وقدمها المستشار محمود فوزي، رئيس حملته ووكيله، وأعلن في مؤتمر صحفي عن تفاصيل الحملة الانتخابية وعدد تأييدات المواطنين وتزكييات النواب التي حصل عليها المرشح الرئاسي.

الهيئة الوطنية للانتخابات مستمرة في تلقي طلبات الترشح

وتعيد الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرا.