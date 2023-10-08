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أمين جبهة التحرير: «طوفان الأقصى» نتيجة الصمت الدولي على اعتداءات الاحتلال

كتب:

شريف سليمان
08:19 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية

الدكتور واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية

قال الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن ما حدث من المقاومة ناتج عن الصمت الدولي على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، واجتياح المسجد الأقصى، واستفزازات المستوطنين.

وأضاف «أبو يوسف»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا نجاتي، أن الشعب الفلسطيني حقق نصراً كبيراً بالأمس، بينما قوات الاحتلال تستعد لارتكاب جرائم في قطاع غزة، وتحضر لاعتداءات واسعة على القطاع.

خطورة الصمت الدولي على جرائم الاحتلال

وذكر أن ما يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه هو الصمت الدولي والدعم الأمريكي الكامل له، وبالتالي ما يحتاج إليه الفلسطينيون هو تكثيف الاتصالات الدولية لوقف اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الذين حصلوا على آلاف من تراخيص السلاح.

التنسيق مع مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفاد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية: «ننسق منذ الأمس وحتى اليوم مع الشقيقة مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والعديد من الدول الفاعلة حيث نسعى إلى وقف إطلاق النار ووقف سياسة العدوان التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي».

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