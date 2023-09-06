«أكثر من 250 مدفع هاوتزر».. تقرير يبرز استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا

منذ بدء العملية العسكرية الروسية والدعم الأمريكي لأوكرانيا مستمر بسخاء ودون توقف، ما جعل واشنطن الشريك العسكري الأقوى لكييف، إذ زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة ومعدات أكثر من الدول الأخرى مجتمعة.

بايدن يدعم أوكرانيا بقوة

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الدعم الأمريكي لأوكرانيا مستمر منذ بدء العملية العسكرية»، ووفق التقديرات الرسمية، فإن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تحت إدارة جو بايدن تجاوز 43 مليار دولار بعد إقرار الكونجرس في نهاية العام الماضي ميزانية توفر نحو 45 مليار دولار لكييف حتى نهاية سبتمبر الجاري مع انتهاء سنة الميزانية الاتحادية.

وفي أعقاب الحرب المستمرة منذ فبراير 2022 أرسلت واشنطن كميات هائلة من المعدات العسكرية التي تتضمن أكثر من 2000 نظام مضاد للطائرات من طراز ستنجر، وما يزيد على 10 آلاف نظام مضاد للدروع، وأكثر من 70 ألف نظام وذخيرة أخرى مضادة للدروع.

إمدادات عسكرية أمريكية لأوكرانيا

وشملت الإمداداتُ ما يزيد على 190 مدفع هاوتزر عيار 15 ملليمتررا و72 مدفع هاوتزر من عيار 105 ملليمترات و8 أنظمة دفاع جوي من طراز ناسماز و20 طائرة هليكوبتر من طراز MI17 و31 دبابة أبرامز و186 مركبة برادلي للمشاة القتالية وبطارية دفاع جوي من طراز باتريوت، فضلا عن أنظمة دفاع جوي من طراز هوك.