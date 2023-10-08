أستاذ علوم سياسية: هناك تشابه بين «طوفان الأقصى» وحرب 1973

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن العملية النوعية «طوفان الأقصى»، تعكس إرادة المقاومة الفلسطينية للتمرد على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يفرض حصاراً شاملاً على قطاع غزة، حيث يعيش القطاع في سجن كبير، يقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني في منطقة محاصرة بالجدار الحديدي، الذي بناه الاحتلال بمليارات الدولارات على مدار سنوات.

300 مقاتل أنهوا منظومة أمنية كبيرة

وأضاف «الرقب»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن المقاتل الفلسطيني قرر هدم هذا الجدار، ليصل 300 مقاتل لينهوا منظومة أمنية كبيرة، والحدث لا يقل عن عظمة أكتوبر 1973.

وأجرى محاكاة بين عملية «طوفان الأقصى» وحرب أكتوبر 1973، موضحا أن الأخيرة كانت مباغتة في عيد الغفران ويوم السبت، والعملية الحالية مباغتة للاحتلال في عيد العُرش وأيضا يوم السبت.

تضليل كبير من المقاومة

ولفت أن هذه المرة أحدثت المقاومة تضليلاً كبيراً على الاحتلال حيث دخلت عبر أنفاق هجومية وسيطرت على وحدات مراقبة عددها 5 ومنتشرة على حدود قطاع غزة، ويخدم الحدود قرابة 5 سرايا إسرائيلية و 1000 جندي يوجَدون على نحو دائم، وكل ذلك تفاجئ بالعملية النوعية التي استخدم بها هجوم بري وبحري وجوي.