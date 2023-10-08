لميس الحديدي: قصف مبرح لغزة منذ الأمس.. والأوضاع الإنسانية تزداد تأزما

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه لليوم الثاني من عملية طوفان الأقصى المباغتة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وانقضت خلالها برا وبحرا وجوا وأردت 700 قتيل في إسرائيل وأكثر من 100 أسير وآلاف الجرحى وفقا للمصادر الإسرائيلية الرسمية وهي الحصيلة الأكبر منذ خمسين عاماً منذ حرب أكتوبر مما دفع تل أبيب لإعلان حالة الحرب رسميا.

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديم برنامج كلمة أخيرة، عبر قناة on: «الضحايا الفلسطينيين بلغت أعداهم 412 شهيدا حيث قامت سلطات الاحتلال بقصف قطاع غزة بالطائرات والصواريخ قصفا مبرحا منذ الأمس مستهدفة أبراجا ومنازل سكنية».

المساعدات الأمريكية

وعن المساعدات الأمريكية التي تقترب من إسرائيل من طائرات عسكرية ومعدات وحاملة طائرات، قالت الإعلامية: «مساعدات في الطريق وأنا مش عارفة ليه المعدات والطائرات اللي رايحة وحاملة طائرة وأنا الصراحة مش فاهمة ليه كل الدعم ده؟ هي إسرائيل محتاجة لدعم عسكري أكتر من كده إيه؟ ما إحنا عارفين أن واشنطن طول الوقت بتبقي إسرائيل متفوقة عسكريا وتقنيا دائما».

تناول الصحف العالمية لطوفان الأقصى

وانتقدت الحديدي تناول الصحف العالمية لعملية طوفان الأقصى ومحاولة إظهار إسرائيل بالضحية، وتصدير المظلومية إلا قليل منها قائلة: «الصحف العالمية إلا القليل منها حاولت تصدير فكرة المظلومية متجاهلة الشعب الفلسطيني الأعزل الرازح تحت القصف الإسرائيلي منذ الأمس وسط أوضاع إنسانية باتت أكثر صعوبة مع اقتراب نفاد الغذاء والدواء والمؤن مع إحكام الحصار على القطاع وسط انقطاع المياه والكهرباء».