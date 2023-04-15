مسلسل جميلة الحلقة 23.. سوسن بدر تفكر في بيع المدرسة بسبب زوجها السابق

شهد مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، تفكير شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، في بيع المدرسة التي تمتلكها، وصرحّت بذلك أمام زميلاتها بالعمل، على إثر تواجد رجب الرجل الغريب ويقوم بدوره صبحي خليل أمام المدرسة، واكتشافها نجاته من الموت بعدما أطلقت الرصاص عليه وتركته في منطقة نائية، إلا أنه نجا ووقف أمام باب مدرستها يكشف أسرار حياتها وأنه زوجها السابق ووالد ابنتها.

مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 23 بطولة ريهام حجاج، زعمت شهيرة والدة جميلة أمام المعلمات، أنها ستتجه لبيع المدرسة لأن هناك من يحاولون تشويهها بسبب امتلاكها لمدرسة كبرى، واستشهدت بالفيديو الذي ظهرت فيه بصحبة حبيبها طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، ووصفته بالمفبرك للقضاء عليها.

أحداث مسلسل جميلة

ومع هروب الرجل الغريب من أمام باب المدرسة بعد تهديده باستدعاء مستشفى المجانين، طلبت شهيرة تفريغ الكاميرات والحصول على رقم السيارة الميكروباص التي استقلها فور هروبه، بغرض معرفة عنوانه والذهاب إليه.

أزمات عائلة جميلة

اتصلت شهيرة بابنتها جميلة، لتوضح لها أن الرجل الغريب ظهر أمام المدرسة مرة أخرى وكان يحمل سكينًا وفر هاربًا بعد ذلك، وانزعجت جميلة وطلبت إبلاغ البوليس، لكن والدتها رفضت بشدة وأكدت أنها تحذرها فقط وعدم التعامل مع هذا الرجل إذا ظهر أمامها.