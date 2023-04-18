مسلسل جميلة الحلقة 27.. سوسن بدر تكشف سرا خطيرا أمام أبنائها

يشهد مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، مساء اليوم، أول مواجهة بين شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، وأبناءها جميلة، وأكرم الذي يقوم بدوره نبيل عيسى، وآية وتقوم بدورها سامية عاطف، وتكشف أمامهم كثير من الأسرار التي كانت تخفيها عنهم طيلة السنوات الماضية، وبدأت تظهر مجددًا مع ظهور الرجل الغريب في حياتها.

مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، تبدأ شهيرة الكشف أمام أبنائها بأن اسمها الحقيقي هو صباح، وذلك بعد عثور ابنتها جميلة على ملف داخل مكتب المحاماة الخاص بوالدها عن ملف يحمل اسم والدتها وعنوانًا في مصر الجديدة تسمع عنه للمرة الأولى.

أحداث مسلسل جميلة

تذهب جميلة إلى العنوان الموجود بالملف وتكتشف أن شهيرة علام وهو اسم والدتها، يعود في الأساس لسيدة توفيت منذ نحو 35 عامًا، وأن والدتها قامت بانتحال صفتها وتاريخها، الأمر الذي أصابها بصدمة، واتصلت على الفور بشقيقها أكرم للذهاب إلى منزلها وانتظارها بصحبة والدته وشقيقته.

أزمات مسلسل جميلة

وبمجرد دخول جميلة إلى منزلها، ونظرت إلى والدتها ووجهت لها سؤالًا بقولها: أنت مين؟ لتشعر بالارتباك، ويبدأ أشقاؤها يشعرون بحالة من الاستغراب، وسألتها جميلة من هي السيدة التي تدعى صباح؟ لتؤكد لها أنها هي صباح وليست شهيرة.