وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه التقليدي لحصوله على بطولة العالم

هنأ وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للكاراتيه التقليدي لفوزه بلقب بطولة كأس العالم المقامة في أوزباكستان، متصدرًا الترتيب والمركز الأول.

20 ميدالية متنوعة منها 8 ميداليات ذهب

وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية، وسط منافسة قوية وشديدة، وشارك فيها أكثر من 640 لاعب ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكل الأندية والمنتخبات الوطنية، والذي يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

تهنئة منتخب رفع الأثقال

ومن جهة أخرى، هنأ وزير الشباب والرياضة منتخب رفع الأثقال للناشئين بعد الحصول على 4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط، والتي تستضيفها مالطا، وذلك بعد أن حصلت البعثة المصرية على 4 ميداليات متنوعة بواقع 2 ميدالية ذهبية، ميدالية فضية، وميدالية برونزية.

وحصلت اللاعبة حنين أحمد على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 64 كيلوجراما، فيما حصل اللاعب حلمي عبد الباري حلمي على الميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كيلوجراما، وحصل اللاعب مازن شريف، على الميدالية البرونزية في منافسات وزن 81 كيلوجراما، كما حصلت الفرق المصرية على الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات الفرق في البطولة.