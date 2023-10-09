هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وخريطة الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، نافية ما تردد بشأن تعرض مصر لعاصفة التنين، كما كشفت عن خريطة الأمطار في الأيام المقبلة.

منخفض التنين وطقس الأيام المقبلة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الخرئط الطقسية أكدت أنّه لا وجود لعاصفة التنين، وهو اسم أطلقته وسائل إعلام ومواقع السوشيال ميديا على كمية الأمطار الشديدة التي تعرضت لها مصر في 12 مارس 2020، نتيجة ظاهرة جوية حدثت وانتهت ولن تتكرر في طقس الأيام المقبلة، وكانت تسمى مناخيا «منخفض التنين» وليس «عاصفة التنين».

وأوضحت أنّ الظواهر الجوية تختلف في تأثيرها وظواهرها المناخية من وقت لآخر، حسب التوزيعات الضغطية، لذا من الصعب تكرار أي حالة جوية سابقة، ومن المستبعد تماما تكرار عاصفة التنين مرة أخرى.

خريطة الأمطار فى طقس الأيام المقبلة

وأشارت عضو الأرصاد الجوية، إلى استقرار الأحوال الجوية في طقس الأيام المقبلة، لافتة إلى أنّ خريطة الأمطار ستكون في أغلبها على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من شمال الوجه البحري، وتتراوح شدّتها بين متوسطة وخفيفة ولن تؤثر على الحياة اليومية.