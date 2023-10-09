أستاذ جامعي: الاهتمام بالبحث العلمي سر وجود 38 عالما بجامعة طنطا ضمن أفضل 2% عالميا

كشف الدكتور محمود العيسوي، أستاذ الوراثة والبيولوجية الجزئية بجامعة طنطا، تفاصيل اختيار 38 عالمًا بجامعة طنطا بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، موضحا أنّ هناك اهتماما بالغا داخل الجامعة بقيادة الدكتور محمود زكي، بالبحث العلمي، إضافة إلى التوجهات بزيادة دعم البحوث خاصة في النشر العلمي.

وأضاف أستاذ الوراثة والبيولوجية الجزئية بجامعة طنطا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّه جرى رفع قيمة الدعم للنشر الدولي في المجلات المصنفة في أعلى القائمة فيما يسمي بـ«التصنيف الربع الأول والربع الثاني»، والتي تعتبر أساس وجود العلماء في الوقت الحالي بجامعة ستنافورد.

وتابع أنّ هناك دعما في المشروعات البحثية، حيث تعاقدت الجامعة الشهر الماضي على عدد من المشروعات البحثية لأساتذة الجامعة، وكان لها دور لوضع الجامعة في التصنيف الدولي وزيادة عدد العلماء الممثلين في تصنيف ستانفورد، مضيفا: «كان لي الشرف للتواجد للعام الرابع على التوالي في قائمة ستانفورد بالتصنيف الدولي لأعلى العلماء في التصنيف العالمي».

وأوضح أنّه إلى جانب الدعم الموجود فى مجال البحوث بالجامعة، هناك دعما من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا لمشروعات بحثية تجاوزت 5 ملايين جنيه، ما يدعم البحوث بصورة كبيرة جدًا، إضافة إلى دعم إنشاء المعامل بالأجهزة والمعدات المستخدمة في إجراء البحوث.