بعد قليل.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية

يتوجه المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد قليل؛ لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن انتهى من إجراء الفحوصات الطبية المشترط إجراؤها الترشح.

إجراء الكشف الطبي

وقال عبد السند يمامة، في تصريحات له، إنه أنهى إجراءات الترشح لرئاسة الجمهورية، والتي كان آخرها الكشف الطبي، حيث خضع لمدة 3 ساعات تحت الأجهزة الطبية للتأكد من سلامته.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أمس عن انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

موعد إجراء الانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر في الأيام التالي:

1) يوم 10 ديسمبر 2023.

2) يوم 11 ديسمبر 2023.

3) يوم 12 ديسمبر 2023.

موعد انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر

وأما عن موعد الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر، فقد تم تحديد إجراء الانتخابية الرئاسة خارج مصر في الأيام الثلاثة التالية.

1) يوم 1 ديسمبر 2023.

2) يوم 2 ديسمبر 2023.

3) يوم 3 ديسمبر 2023