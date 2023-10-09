عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي المحتمل يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية

تقدم منذ قليل المرشح الرئاسي المحتمل، عبدالسند يمامة، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وذلك تميداً لفحص الأوراق المقدمة منه.

أوراق المرشح المرشح الرئاسي

وتضمن ملف أوراق المرشح المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة التي قدمها للهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب المحددة بالقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وهي 20 تزكية.

وقامت لجنة تلقى طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات بفحص كافة الأوراق والمستندات التي تسلمتها، حيث يتم استخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، والتأكد من انها تساوي العدد المطلوب قانونا كأحد الشروط الأساسية للترشح.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييدا من المواطنين بـ 15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتم توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.