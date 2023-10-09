مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي الحالي

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على نسب كبيرة في نماذج التأييد من الشباب والمرأة، يؤكد إدراك ووعي الشعب المصري بكافة أطيافه وشرائحه لحجم التحديات والإنجازات التي تمت خلال 9 سنوات.

المشهد الانتخابي

وأوضح أن المشهد الانتخابي يتسم بالتعددية، فتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن 2 من راغبي الترشح، وهم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، وفي الأفق مرشحين محتملين أخرين وبالتالي ستكون انتخابات تعددية تثري الحياة السياسية والحزبية في مصر، وخلال وقت قليل يتقدم عبدالسند يمامة للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق ترشحه.

وقال النائب إيهاب الطماوي لـ «الوطن»: «أعتقد أن العين لا تخطأ أبدًا حجم ما تم منذ بدء التأسيس لجمهورية 30 يونيو الجمهورية الجديدة داخليًا في كافة المسارات كمحاور التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الإنجازات ودوليا على كافة الأصعدة».

معايير القوى الحزبية

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الأحزاب السياسية تقوم بدورها المنوط بها وفقًا لمعايير القوى الحزبية: «وهذا أمر منطقي وطبيعي فلكل حزب هيئة برلمانية ومقرات وتشكيلات تنظيمية وفي ضوء ذلك تتنوع كيفية المشاركة وأثر هذه المشاركة من الأحزاب السياسية».